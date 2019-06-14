Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:38, 14 июня 2019 872
 0    0

Светомузыкальный фонтан на Бульваре Победы будет работать ежедневно. Расписание 1

Светомузыкальный фонтан на Бульваре Победы будет работать ежедневно. Расписание

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Светомузыкальный фонтан на Бульваре Победы будет работать ежедневно. Об этом сообщила горадминистрация.

Фонтан будет работать с 10:00. Музыка начинает работать с пуском воды, подсветка включается автоматически с наступлением темноты.

Все желающие могут пройти через фонтан, купаться в нем, отметили в мэрии.

В репертуаре — классическая музыка, рок-композиции, детские песни и музыкальные миксы.

В понедельник фонтан начинает работу с 19:00, заканчивает в 22:00. До этого времени будут чистить форсунки и всю систему водоснабжения, чтобы обеспечить работу на всю неделю.

Со вторник и по воскресенье фонтан будет работать с 10:00 до 22:00. Движение воды в течение дня будет динамичным или статичным.

Фонтан будут отключать три раза в день — с 12:00 до 13:00, с 15:00 до 16:00, с 17:00 до 17:30.

Каждые первые 10-15 минут часа с 19:00 до 22:00 будет проходить светомузыкальное шоу. Фонтан заканчивает работать в 22:00.

Напомним, фонтан открыли в День России.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
Таунхаусы «Красной горки» открывают свои двери

Таунхаусы «Красной горки» открывают свои двери

В ЖК «Красная горка» от группы компаний «ЕДИНСТВО» прошло семейное барбекю.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:13, 1 июня 2019 20 656
Любимов осмотрел новый экопарк. Фото
12:46, 31 мая 2019 19 954
Любимов открыл обновленный лагерь «Сатурн»
1:46, 13 июня 2019 17 928
Празднование Дня России в Рязани завершилось выступлением «Иванушек» и салютом 3
8:54, 13 июня 2019 16 436
Задержан Сергей Карабасов — СМИ 1
10:47, 2 июня 2019 12 508
Рязанцы отметили День защиты детей под рев моторов и звук гитар. Фото 1
Все новости
Голосования

Как вы оцениваете качество обслуживания в рязанских больницах?

Окончание опроса: 25.06.2019
Архив голосований
Форум