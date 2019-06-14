Светомузыкальный фонтан на Бульваре Победы будет работать ежедневно. Расписание

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Светомузыкальный фонтан на Бульваре Победы будет работать ежедневно. Об этом сообщила
Фонтан будет работать с 10:00. Музыка начинает работать с пуском воды, подсветка включается автоматически с наступлением темноты.
Все желающие могут пройти через фонтан, купаться в нем, отметили в мэрии.
В репертуаре — классическая музыка, рок-композиции, детские песни и музыкальные миксы.
В понедельник фонтан начинает работу с 19:00, заканчивает в 22:00. До этого времени будут чистить форсунки и всю систему водоснабжения, чтобы обеспечить работу на всю неделю.
Со вторник и по воскресенье фонтан будет работать с 10:00 до 22:00. Движение воды в течение дня будет динамичным или статичным.
Фонтан будут отключать три раза в день — с 12:00 до 13:00, с 15:00 до 16:00, с 17:00 до 17:30.
Каждые первые 10-15 минут часа с 19:00 до 22:00 будет проходить светомузыкальное шоу. Фонтан заканчивает работать в 22:00.
Напомним, фонтан
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанское предприятие задолжало работником больше двух миллионов
|
cледующая новость →В центре Рязани маршрутка сбила мотоциклиста
В ЖК «Красная горка» от группы компаний «ЕДИНСТВО» прошло семейное барбекю.