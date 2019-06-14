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10:09, 14 июня 2019 172
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Скоростной лимит на дорогах России планируют увеличить до 130 километров в час

Скоростной лимит на дорогах России планируют увеличить до 130 километров в час

В России введут стандарт для участков дорог с повышенным скоростным лимитом. Об этом пишет «Коммерсант».

Проект нового стандарта подготовил Российский дорожный научно-исследовательский институт Минтранса РФ. Он предлагает установить новые требования к организации движения на автомагистралях и скоростных дорогах. В августе планируется утвердить новый ГОСТ.

Согласно ПДД скорость на автомагистрали ограничена до 110 километров в час для легковушек и мотоциклов, для грузовиков массой более 3,5 тонны — до 90 километров в час.

По решению собственника дороги лимит можно будет поднять до 130 километров в час.

Отмечается, что такие участки есть только у «Автодора»: пять — на М4, два — на М11 (еще два планируется построить).

У Росавтодора (Федеральное дорожное агентство) есть планы поднять скорость до 90-110 километров в час на 44 участках федеральных дорог.

Критерии для увеличения лимита:

  • отсутствие за год очагов ДТП (не более трех аварий на километровом отрезке);
  • колейность глубиной не более 15 миллиметров;
  • использование знаков переменной информации для снижения скоростного режима при плохой погоде.

Помимо этого, есть требования к зонам для остановки. Ширина обочины должна быть не меньше полутора метров, каждые три-пять километров на дороге должны быть площадки, отделенные широко полосой от проезжей части.

На шести- и более полосных магистралях левые полосы рекомендуется сужать с 3,75 метра до 3,5 метра для «выравнивания» скоростей движения.

Разработка стандарта идет на фоне дискуссии между правительством, ГИБДД, Минтрансом и экспертами.


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