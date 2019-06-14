Сергея Карабасова намерены отправить в СИЗО

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Бывшего и.о. мэра Рязани Сергея Карабасова намерены отправить под арест до 13 августа. Об этом RZN.info сообщили в Басманном суде в пятницу, 14 июня.
Подсудимого уже доставили в суд.
Напомним, Карабасову вменяют мошенничество в особо крупном размере — часть 4 статьи 159 УК. Он стал фигурантом общего дела о «пропаже» детской площадки в Лесопарке.
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