Рыжий из «Иванушек» опубликовал видео с концерта в Рязани

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Андрей Григорьев-Апполонов опубликовал видео с концерта в Рязани. Ролик появился в
«И это прекрасно», — говорится в сообщении к видео.
На видео можно увидеть артиста, который фотографируется с поклонниками.
«Андрюша, я снимаю это видео специально для тебя. Вот, что значит народная любовь», — сказал автор ролика.
Напомним, в День России на открытии светомузыкального фонтана на Московском
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новость«Ростелеком» поддержал празднование Дня России в Рязани
|
cледующая новость →В субботу в Рязанской области ожидаются дожди и грозы. Прогноз погоды
В субботний вечер, 8 июня, в рязанском цирке состоялась премьера пингви-шоу «Ласта-Рика».