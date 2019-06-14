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14:55, 14 июня 2019 222
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Рыжий из «Иванушек» опубликовал видео с концерта в Рязани

Рыжий из «Иванушек» опубликовал видео с концерта в Рязани

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Андрей Григорьев-Апполонов опубликовал видео с концерта в Рязани. Ролик появился в Instagram.

«И это прекрасно», — говорится в сообщении к видео.

На видео можно увидеть артиста, который фотографируется с поклонниками.

«Андрюша, я снимаю это видео специально для тебя. Вот, что значит народная любовь», — сказал автор ролика.

Напомним, в День России на открытии светомузыкального фонтана на Московском выступила группа «Иванушки International».


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