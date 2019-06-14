Рязанское предприятие задолжало работником больше двух миллионов

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Рязанское промышленное предприятие задолжало 60 работникам больше 2,3 млн рублей по зарплате. Об этом сообщила
В мае этого года в адрес руководителя АО «Бетон» внесли представление об устранении нарушений трудового законодательства, которое рассмотрели и удовлетворили.
Также руководителю назначили административный штраф в размере 10 тысяч рублей.
Задолженность на данный момент полностью погасили.
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