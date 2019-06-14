Рязанский центр по профилактике СПИД наградили за достижения в борьбе с ВИЧ

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Рязанский центр по профилактике СПИД и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями наградили за работу в 2018 году,
Награду «За достижения в борьбе с ВИЧ» вручили на международной конференции в Санкт-Петербурге. От Рязани в ней участвовали главврач кожвендиспансера Елена Большакова и заведующий центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Игорь Мартынов.
Фото Рязанского
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