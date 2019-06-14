Рязанка открыла на улице Интернациональной игорный клуб

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В одном из домов на улице Интернациональной рязанка открыла незаконный игорный клуб. 27-летнюю подозреваемую задержали, сообщил
По данным следствия, клуб работал в период с октября 2018 года по март 2019 года. В помещении находилось 17 игровых автоматов, в ограниченный круг клиентов входили знакомые девушки, которых пропускались в зал конспиративно.
В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по части 1 статьи 171.2 УК РФ. Расследование продолжается.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьБульвар Сорокина в Липецке закрыли на реконструкцию
|
cледующая новость →Голунов назвал имя избившего его полицейского
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.