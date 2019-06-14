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19:47, 14 июня 2019 73
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Рязанца не пустили в налоговую из-за шортов

Рязанца не пустили в налоговую из-за шортов

Рязанца не пустили в налоговую №3 из-за шортов. Виталий Голобоков в группе «Типичная Рязань» пожаловался, что охранник не дал ему войти в здание, ссылаясь на федеральный закон.

«Попросил его показать этот закон, он сказал обратиться мне в Министерство Финансов! — негодует горожанин. — Почему именно туда?! На их сайте ни слова о шортах НЕТ (орфография и пунктуация автора — прим. ред.)».

По словам мужчины, охранник уточнил, что не пропускает его из-за «неэтичного вида».

Отметим, что инспекция №3 находится по адресу: улица Горького, дом №1.


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