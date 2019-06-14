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Над Рязанью сфотографировали серебристые облака. Фотографии редкого атмосферного явления опубликовали в группе «
Снимки сделали в ночь на пятницу, 14 июня.
Справка:
Серебристые (ночные светящиеся) облака возникают на высоте 76-85 километров над поверхностью Земли. Их можно заметить летом в глубоких сумерках. Ученые выяснили, то подобные явления есть и на других планетах, в частности, на Марсе.
(По материалам «Википедии»)
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