На шацкой птицефабрике уничтожили почти две тысячи яиц

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
На птицефабрике в Шацком районе обнаружили 1800 куриных яиц, на которых не было маркировки. Об этом сообщил
Отмечается, что установить срок годности пяти картонных коробок, в которых было по 360 яиц, было невозможно, так как документация на них отсутствовала.
Продукцию уничтожили.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ субботу в Рязанской области ожидаются дожди и грозы. Прогноз погоды
|
cледующая новость →Рязанский центр по профилактике СПИД наградили за достижения в борьбе с ВИЧ
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.