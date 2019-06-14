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На Крымском мосту построили первый железнодорожный путь. Рабочие завершили укладку звеньев из шпал и рельсов, сообщил сайт «
Отмечается, что в этом направлении поезда будут ходить с полуострова на материк. Для создания колеи длиной 19 км здесь уложили 2,5 тысячи тонн рельсов и 38 тысяч железобетонных шпал.
«В ближайшее время проведем финальную стыковку звеньев второго пути. Далее будет выполнен целый комплекс работ по обустройству этих путей всем необходимым для организации железнодорожного движения», — рассказал председатель совета директоров компании «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» Аркадий Ротенберг.
Вместе с трассой возводят новую станцию «Керчь-Южная», которая будет включать вокзал на 200 человек, пост электрической централизации и блокировки, а также парк путей для приема и отправления грузовых и пассажирских поездов.
Планируется, что железнодорожная часть моста заработает уже в 2019 году.
Фото с официального сайта «Крымский мост»
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