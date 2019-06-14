Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:51, 14 июня 2019 367
 0    0

На Крымском мосту построили первый железнодорожный путь

На Крымском мосту построили первый железнодорожный путь

На Крымском мосту построили первый железнодорожный путь. Рабочие завершили укладку звеньев из шпал и рельсов, сообщил сайт «Крымский мост» 14 июня.

Отмечается, что в этом направлении поезда будут ходить с полуострова на материк. Для создания колеи длиной 19 км здесь уложили 2,5 тысячи тонн рельсов и 38 тысяч железобетонных шпал.

«В ближайшее время проведем финальную стыковку звеньев второго пути. Далее будет выполнен целый комплекс работ по обустройству этих путей всем необходимым для организации железнодорожного движения», — рассказал председатель совета директоров компании «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» Аркадий Ротенберг.

Вместе с трассой возводят новую станцию «Керчь-Южная», которая будет включать вокзал на 200 человек, пост электрической централизации и блокировки, а также парк путей для приема и отправления грузовых и пассажирских поездов.

Планируется, что железнодорожная часть моста заработает уже в 2019 году.

Фото с официального сайта «Крымский мост»


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
Таунхаусы «Красной горки» открывают свои двери

Таунхаусы «Красной горки» открывают свои двери

В ЖК «Красная горка» от группы компаний «ЕДИНСТВО» прошло семейное барбекю.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:13, 1 июня 2019 20 758
Любимов осмотрел новый экопарк. Фото
12:46, 31 мая 2019 19 992
Любимов открыл обновленный лагерь «Сатурн»
1:46, 13 июня 2019 18 331
Празднование Дня России в Рязани завершилось выступлением «Иванушек» и салютом 3
8:54, 13 июня 2019 17 033
Задержан Сергей Карабасов — СМИ 1
10:47, 2 июня 2019 12 550
Рязанцы отметили День защиты детей под рев моторов и звук гитар. Фото 1
Все новости
Голосования

Как вы оцениваете качество обслуживания в рязанских больницах?

Окончание опроса: 25.06.2019
Архив голосований
Форум