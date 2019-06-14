Митина встретилась с жителями Сапожковского района и осмотрела выставку местных мастеров

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В четверг, 13 июня, депутат Госдумы Елена Митина посетила Сапожковский район. Во время рабочей поездки она встретилась с местными жителями.
На личном приеме парламентария попросили помочь ДЮСШ имени Ускова с покупкой спортинвентаря и формы для воспитанников, а также рассказать о программе «Единой России» «Городская среда» и о местных инициативах.
Митина также встретилась с педагогами и депутатами.
Первым она рассказала про изменения в законе, согласно которым с 1 января 2019 года работники получили право на один выходной день с сохранением зарплаты раз в три года для прохождения диспансеризации, а работники предпенсионного возраста — на два дня ежегодно. Кроме того, по программе «Земский учитель» единовременную выплату в размере 1миллиона рублей будут получать педагоги, которые переедут работать в села и малые города.
Вторым парламентарий рассказала об основных положениях проекта госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» на период 2020—2025 годов.
В этот же день депутат Госдумы осмотрела выставку работ мастеров Сапожковского района, которую посвятили Дню России. Она оценила экспонаты, выполненные в различных техниках, и предложила некоторым мастерам в следующем году поучаствовать в конкурсах Международной премии «Золотой шар».
Митина также посетила село Морозово-Борки, где осмотрела местные достопримечательности — Храм Покрова Пресвятой Богородицы, памятник генералу Леониду Гобято, мемориал памяти участников Великой Отечественной войны, молодежный сквер, в котором планируют создать Аллею памяти.
Кроме того, парламентарий осмотрела площадку, где предполагается строительство ФАПа в рамках национального проекта «Здравоохранение».
«Новый ФАП будет отвечать всем современным требованиям, что позволит повысить доступность и качество оказания первичной помощи сельским жителям, а также улучшить условия труда медицинских работников, — отметила Митина.
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