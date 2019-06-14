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Мэрия через суд требует от подрядчика устранить недостатки на площади Ленина. Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда.
Управление благоустройства намерено добиться устранения за счет подрядчика или собственными силами недостатков, допущенных при выполнении работ по благоустройству площади Ленина, улиц Краснорядской и Кольцова.
Предварительное заседание пройдет 18 июля в 16:40.
Напомним, площадь Ленина
После этого выяснилось, что работы
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