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11:14, 14 июня 2019 541
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Мэрия через суд требует от подрядчика устранить недостатки на площади Ленина 1

Мэрия через суд требует от подрядчика устранить недостатки на площади Ленина

Мэрия через суд требует от подрядчика устранить недостатки на площади Ленина. Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда.

Управление благоустройства намерено добиться устранения за счет подрядчика или собственными силами недостатков, допущенных при выполнении работ по благоустройству площади Ленина, улиц Краснорядской и Кольцова.

Предварительное заседание пройдет 18 июля в 16:40.

Напомним, площадь Ленина реконструировали в 2018 году. Всего на проект потратили около 18 млн рублей.

После этого выяснилось, что работы провели без согласования с инспекцией по охране культурного наследия. Позже на площади начала разваливаться брусчатка.


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