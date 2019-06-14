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9:14, 14 июня 2019 737
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Любимов вручил паспорта рязанским школьникам

Любимов вручил паспорта рязанским школьникам

Фото: Правительство Рязанской области

В четверг, 13 июня, губернатор Николай Любимов вручил паспорта рязанским школьникам. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Паспорта получили 54 школьника из различных муниципальных образований региона. В их числе — отличники учебы, спортсмены, волонтеры, активисты детских и молодежных объединений, участники социально значимых мероприятий.

Губернатор поздравил юных рязанцев и отметил, что церемония приурочена ко Дню России.

«На вас — активных, талантливых, целеустремленных мы возлагаем большие надежды и, в свою очередь, стараемся сделать все для того, чтобы у рязанской молодежи было как можно больше возможностей для самореализации», — сказал Николай Любимов.

Губернатор выразил уверенность в том, что школьники добьются больших успехов в профессии и внесут свой вклад в развитие Рязанской области.


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