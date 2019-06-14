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10:27, 14 июня 2019 110
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Калужский предприниматель пойдет под суд за мошенничество

Калужский предприниматель пойдет под суд за мошенничество

Калужский предприниматель пойдет под суд за мошенничество. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

По версии следствия, директор общества с ограниченной ответственностью, мужчина 1985 года рождения, предоставил поддельные акты выполненных работ.

Тем самым, муниципальному унитарному предприятию, которое являлось заказчиком, причинен имущественный ущерб в особо крупном размере на общую сумму более 27,6 миллиона рублей.

На период следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).


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