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Калужский предприниматель пойдет под суд за мошенничество. Об этом сообщил
По версии следствия, директор общества с ограниченной ответственностью, мужчина 1985 года рождения, предоставил поддельные акты выполненных работ.
Тем самым, муниципальному унитарному предприятию, которое являлось заказчиком, причинен имущественный ущерб в особо крупном размере на общую сумму более 27,6 миллиона рублей.
На период следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).
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