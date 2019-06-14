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Калужские врачи пожаловались Путину на действия своих коллег. Об этом написало интернет-издание «
На прямую линию с президентом поступила жалоба от местных врачей, которые рассказали о неполучении качественной медицинской помощи ребенку.
В обращении сообщалось, что несовершеннолетняя девочка из Калужской области, у которой диагностировано онкологическое заболевание, не получила необходимую помощь.
Следственный комитет уже начал доследственную проверку.
По результатам примут процессуальное решение.
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