Голунов назвал имя избившего его полицейского

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Иван Голунов назвал имя полицейского, который избил его после задержания — это Максим Уметбаев. Об этом журналист рассказал в интервью Ксении Собчак.
Ранее Голунов сообщил, что во время медосвидетельствования его избили двое полицейских. Один из них встал ему ногой на грудь, другой — ударил кулаком, передает «
Напомним, Ивана Голунова
По словам адвоката Дмитрия Джулая, при досмотре сотрудники полиции обнаружили у него в рюкзаке сверток с наркотическим веществом. Позже еще один сверток нашли при обыске в квартире Голунова. Правозащитник рассказал, что к журналисту при задержании применили силу, однако вызывать «скорую» в отделение сотрудники полиции отказались.
В полиции сначала опубликовали девять фотографий наркотиков, найденных в квартире, а потом сами
Друзья и знакомые задержанного
Одиночные пикеты в поддержку журналиста
В поддержку задержанного журналиста выступили ведущие газеты России и
Прошедшая позже экспертиза
Позже
Об увольнении генералов Путина
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанка открыла на улице Интернациональной игорный клуб
|
cледующая новость →Долгострой на улице Московской в Тамбове сдадут до 2020 года
В ЖК «Красная горка» от группы компаний «ЕДИНСТВО» прошло семейное барбекю.