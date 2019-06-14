RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Долгострой на улице Московской в Тамбове сдадут до 2020 года. Об этом сообщил
14 июня глава администрации области Александр Никитин встретился с инициативной группой жилищно-строительного кооператива «Московская 30А» и обсудил меры по дальнейшему строительству дома, признанного проблемным.
В реестре пострадавших граждан — около сотни человек. Они объединились в ЖСК и активно сотрудничают с органами власти по возобновлению строительства дома после того, как фирму-застройщика «ЮКОН» признали банкротом, а ее руководителя привлекли к уголовной ответственности.
При содействии администрации области строительство дома возобновлено. Найден подрядчик.
В соответствии с региональной «дорожной картой» планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию — конец 2020 года.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →В Рязанской области мужчина пытался задушить пасынка
В субботний вечер, 8 июня, в рязанском цирке состоялась премьера пингви-шоу «Ласта-Рика».