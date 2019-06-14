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16:40, 14 июня 2019 66
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Долгострой на улице Московской в Тамбове сдадут до 2020 года

Долгострой на улице Московской в Тамбове сдадут до 2020 года

Долгострой на улице Московской в Тамбове сдадут до 2020 года. Об этом сообщил сайт администрации региона.

14 июня глава администрации области Александр Никитин встретился с инициативной группой жилищно-строительного кооператива «Московская 30А» и обсудил меры по дальнейшему строительству дома, признанного проблемным.

В реестре пострадавших граждан — около сотни человек. Они объединились в ЖСК и активно сотрудничают с органами власти по возобновлению строительства дома после того, как фирму-застройщика «ЮКОН» признали банкротом, а ее руководителя привлекли к уголовной ответственности.

При содействии администрации области строительство дома возобновлено. Найден подрядчик.

В соответствии с региональной «дорожной картой» планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию — конец 2020 года.


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