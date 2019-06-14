В ближайшие часы в Рязанской области ухудшится погода

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В ближайшие часы в Рязанской области ожидаются гроза и дождь, порывы ветра усилятся до 12-17 метров в секунду. Об этом сообщила
По данным ведомства, погода изменится в ближайшие три часа. Погодные явления сохранятся до конца суток 14 июня, ночью и утром в субботу, 15 июня.
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В ЖК «Красная горка» от группы компаний «ЕДИНСТВО» прошло семейное барбекю.