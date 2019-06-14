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Банк России снизил ключевую ставку до 7,5% годовых. Об этом сообщил
«Совет директоров Банка России 14 июня 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 7,50% годовых», — говорится в пресс-релизе.
Как передает
Эксперты указывали, что инфляция, которая является ключевым фактором для ЦБ при принятии решения по ставке, в марте прошла свой пик и начала замедляться с апреля.
Отмечается, что в прошлом году Банк России дважды снижал и дважды повышал ставку. Повышение произошло впервые с 2014 года.
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