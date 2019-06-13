Жительницу Приокского снова поймали на торговле алкоголем в квартире

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Жительницу Приокского снова уличили в нарушении закона. Женщина продавала алкоголь в своей квартире на улице Октябрьской, сообщила
Ранее на 38-летнюю рязанку уже жаловались соседи, которым не нравились компании выпивших людей, собиравшихся около их дома. Тогда в отношении женщины составили протокол по части 1 статьи 14.17.1 КоАП РФ.
Однако нарушительница продолжила торговать спиртным. В этот раз в отношении нее возбудили уголовное дело по статье 171.4 УК РФ.
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