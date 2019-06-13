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Фото: Pixabay.com
Жительница Вязников украла у знакомой телефон. Об этом
В полицию обратилась 35-летняя женщина, у которой пропал телефон за 16 тысяч рублей. Оперативники выяснили, что к краже причастна гостья потерпевшей.
Злоумышленница продала гаджет, а деньги потратила.
На нее завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК. Женщине грозит до пяти лет тюрьмы.
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В субботний вечер, 8 июня, в рязанском цирке состоялась премьера пингви-шоу «Ласта-Рика».