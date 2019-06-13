За неделю в Рязанской области подешевели капуста и яйца. Мониторинг цен

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За неделю, с 4 по 10 июня, в Рязанской области подешевели капуста (на 15,8%) и яйца (на 5,3%). Мониторинг цен предоставил Рязаньстат.
Кроме того, снизились цены на:
Повышение цены зафиксировали на ряд овощей, яблоки, масло подсолнечное — на 1,1%, муку пшеничную — на 1%, рис — на 0,7%, мороженую рыбу — на 1,7%.
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