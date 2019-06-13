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16:03, 13 июня 2019 187
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За неделю в Рязани на полтора рубля подорожал 98-й бензин. Статистика

За неделю в Рязани на полтора рубля подорожал 98-й бензин. Статистика

Средняя стоимость одного литра бензина в Рязани увеличилась на 14 копеек — до 43,07 рублей. Данные мониторинга цен на топливо распространил «Рязаньстат».

Цены на бензин за прошедшую неделю:

  • АИ-92 — 41,62 рублей (+11 копеек);
  • АИ-95 — 44,60 рублей (+12 копеек);
  • АИ-98 — 51,38 рублей (+1 рубль 48 копеек).

Отметим, что стоимость на последний бензин выросла впервые с октября 2018 года.

Цена на дизельное топливо выроста на 10 копеек до 44,84 рублей.


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