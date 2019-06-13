За неделю в Рязани на полтора рубля подорожал 98-й бензин. Статистика

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Средняя стоимость одного литра бензина в Рязани увеличилась на 14 копеек — до 43,07 рублей. Данные мониторинга цен на топливо распространил «Рязаньстат».
Цены на бензин за прошедшую неделю:
Отметим, что стоимость на последний бензин выросла впервые с октября 2018 года.
Цена на дизельное топливо выроста на 10 копеек до 44,84 рублей.
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В субботний вечер, 8 июня, в рязанском цирке состоялась премьера пингви-шоу «Ласта-Рика».