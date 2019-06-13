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За неделю клещи покусали 279 рязанцев, в том числе 88 детей. Об этом сообщил
С начала сезона специалисты провели обработку территорий детских оздоровительных загородных и пришкольных лагерей, скверов, парков и зон отдыха.
Рязанцам напомнили, что при обнаружении присосавшегося клеща нужно принять меры по скорейшему его удалению. Предпочтительно нужно обратиться за медпомощью в больницу.
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