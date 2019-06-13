Волонтеры «Том Сойер феста» востановят в Калуге два старых дома

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Волонтеры «Том Сойер феста» отремонтируют в Калуге два старых дома. Об этом
Фестиваль проведут на улице Рылеева. В этом году добровольцы приведут в порядок дома №№65 и 67. Градоначальник Дмитрий Разумовский пообещал помочь им в случае необходимости.
В прошлом году волонтеры восстановили дом №73 на этой же улице.
Присоединиться к волонтерам может любой желающий по четвергам (17:00- 21:00) и воскресеньям (11:00 до 18:00).
Справка:
«Том Сойер Фест» — фестиваль восстановления исторической среды. Его участники приводят в порядок деревянные дома на деньги спонсоров.
Фото с
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