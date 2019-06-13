Во Владимирской области юноша пытался угнать машину, но испугался и сбежал

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В Судогодском районе Владимирской области юноша 18-летний юноша пытался угнать машину, но испугался и сбежал. Об этом
Пьяный молодой человек разбил лобовое стекло и попал в салон ВАЗ 2109. Он пытался завести машину, но испугался прохожих и скрылся.
«Убегая, подозреваемый увидел другую отечественную легковушку и, попав в салон аналогичным способом, попытался её завести», — уточнили в полиции.
Злоумышленника задержали. На него завели уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 166 УК («Попытка неправомерного завладения автомобилем»).
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