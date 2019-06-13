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12:09, 13 июня 2019 330
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Вместо одной квартиры в Москве можно снять три в Рязани — исследование 2

Вместо одной квартиры в Москве можно снять три в Рязани — исследование

На деньги, которые уходят на аренду одной квартиры в Москве, в Рязани можно снять три. Об этом свидетельствует исследование портала «Мир квартир».

Чтобы рассчитать, сколько квартир можно арендовать в разных регионах России по цена одной московской, эксперты использовали средние цены на съемное жилье.

Так, города с самыми дорогой жилплощадью после столицы признали Сочи, Санкт-Петербург, Севастополь, Симферополь и населенные пункты в Московской области.

В остальных крупных городах москвич может занять две и более квартир. К таким относятся Екатеринбург, Казань, Хабаровск, Владивосток и еще 12 крупных городов.

На три квартиры по этой цене можно рассчитывать в Новосибирске, Перми, Твери, Рязани, Томске, Воронеже, Волгограде, Красноярске и еще в 19 городах.

В конце списка расположились Киров, Курган, Новокузнецк, Волжский, Магнитогорск и Чебоксары. Там по цене одной московской квартиры можно арендовать пять местных.


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