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На деньги, которые уходят на аренду одной квартиры в Москве, в Рязани можно снять три. Об этом свидетельствует исследование портала «
Чтобы рассчитать, сколько квартир можно арендовать в разных регионах России по цена одной московской, эксперты использовали средние цены на съемное жилье.
Так, города с самыми дорогой жилплощадью после столицы признали Сочи, Санкт-Петербург, Севастополь, Симферополь и населенные пункты в Московской области.
В остальных крупных городах москвич может занять две и более квартир. К таким относятся Екатеринбург, Казань, Хабаровск, Владивосток и еще 12 крупных городов.
На три квартиры по этой цене можно рассчитывать в Новосибирске, Перми, Твери, Рязани, Томске, Воронеже, Волгограде, Красноярске и еще в 19 городах.
В конце списка расположились Киров, Курган, Новокузнецк, Волжский, Магнитогорск и Чебоксары. Там по цене одной московской квартиры можно арендовать пять местных.
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