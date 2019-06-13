RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Тамбовской области 14-летний мотоциклист спровоцировал аварию, его пассажирка погибла. Об этом
ДТП произошло в среду, 12 июня, в 10:40 в Гавриловском районе. Водитель мотоцикла 990 Omaks на перекрестке врезался в Renault Logan. За рулем машины находилась женщина 1975 года рождения. Как уточнили в пресс-службе, она выезжала по равнозначной дороге справа по ходу движения мотоцикла.
Травмы получили ехавшие без шлемов водитель и пассажирка мотоцикла 1987 года рождения. Впоследствии женщина скончалась.
По предварительным данным, не имеющий «прав» подросток находился за рулем незарегистрированного мотоцикла. Полиция рассматривает вопрос о привлечении к административной ответственности отца юноши.
Фото с
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьСергею Карабасову предъявили обвинение в мошенничестве
|
cледующая новость →За неделю в Рязанской области подешевели капуста и яйца. Мониторинг цен
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.