В тамбовском поселке изъяли четыре тысячи пачек контрафактных сигарет и тысячу бутылок поддельного алкоголя

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В тамбовском поселке Строитель за сутки изъяли четыре тысячи пачек сигарет без акцизных марок и тысячу бутылок поддельного алкоголя. Об этом
Контрафактную продукцию продавали в трех торговых точках. Ее изъяли и отправили на экспертизу.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 171.1 УК («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством России»). Максимальное наказание по ней — до трех лет тюрьмы.
Фото УМВД по Тамбовской области
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