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13:11, 13 июня 2019 57
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В Тамбове водитель без «прав» пытался дать взятку автоинспектору

В Тамбове водитель без «прав» пытался дать взятку автоинспектору

В Тамбове водитель без «прав» пытался дать взятку автоинспектору. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Мужчина пытался дать взятку, чтобы сотрудник ГИБДД не составлял на него протокол по части 1 статьи 12.7 КоАП. Тот отказался от денег.

Водителя задержали, купюры изъяли как вещественные доказательства.

Полицейские начали проверку, по ее результатам примут процессуальное решение.


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