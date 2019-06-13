В США переименовали Киев

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Совет США по географическим названиям изменил правила написания названия Киева. Об этом сообщила
Обращение на рассмотрение направил посол Валерий Чалый.
Совет решил заменить в еждународной базе наименование украинской столицы с «Kiev» на «Kyiv».
Изменения внесут в базу с 17 июня.
В посольстве отметили, что решение имеет важное значение для написания названия города во всем мире, в том числе в иностранных аэропортах и международных рейсах.
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