RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В поселке Умет в аварию попал подросток-мотоциклист без «прав». Об этом
Во вторник, 11 июня, в 13:20 у дома №76 на улице Кооперативной водитель ВАЗ-21070, поворачивая налево, столкнулся с мотоциклом Stels Flex250, за рулем которого был 16-летний юноша. Подростка госпитализировали.
У молодого человека нет «прав».
Фото с
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьС четверга горячую воду отключили на 18 рязанских улицах. Адреса
|
cледующая новость →Жительницу Приокского снова поймали на торговле алкоголем в квартире
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.