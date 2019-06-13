В ночь на пятницу в Рязанской области похолодает до +4 градусов. Прогноз погоды

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В ночь на пятницу, 14 июня, в Рязанской области похолодает до +4 градусов. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза.
Ветер юго-восточный, юго-западный, 3-8 метров в секунду, днем при грозе местами порывы до 15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +4, +9 градусов, днем +20, +25 градусов.
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В ЖК «Красная горка» от группы компаний «ЕДИНСТВО» прошло семейное барбекю.