В Липецке «Рено» сбил велосипедистку

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Фото: Pixabay.com
В среду, 12 июня, в Липецке Renault сбил велосипедистку. Об этом
Авария произошла на улице Прудной в начале девятого утра. 49-летний водитель легковой машины сбил 18-летнюю девушку, которая ехала на велосипеде.
После оказания медицинской помощи велосипедистку отпустили домой.
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