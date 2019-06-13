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21:13, 13 июня 2019 130
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В Ленобласти убили жену бывшего вратаря сборной России по хоккею

В Ленобласти убили жену бывшего вратаря сборной России по хоккею

В доме в поселке Новая Романовка Всеволожского района Ленинградской области нашли мертвой жену бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тело хозяйки дома нашли с явными призраками насильственной смерти.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Также на месте происшествия нашли 18-летнего молодого человека, которого госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщил сайт следственного комитета России.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, сообщение поступило от младшего брата госпитализированного юноши. Он заявил, что у брата произошел конфликт с матерью. В итоге 18-летний молодой человек с ножом набросился на женщину.

Максим Соколов — бывший вратарь, член олимпийской сборной России на играх в Турине в 2006 году. Он является серебряным (2002 год) и бронзовым (2005 год) призером чемпионатов мира в составе сборной России.

По данным официального сайта команды «СКА-1946», 18-летний Максим Соколов играет там на позиции вратаря.

Фото «СКА-1946»


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