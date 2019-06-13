В Ленобласти убили жену бывшего вратаря сборной России по хоккею

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В доме в поселке Новая Романовка Всеволожского района Ленинградской области нашли мертвой жену бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова. Об этом передает
Тело хозяйки дома нашли с явными призраками насильственной смерти.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).
Также на месте происшествия нашли 18-летнего молодого человека, которого госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщил
Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, сообщение поступило от младшего брата госпитализированного юноши. Он заявил, что у брата произошел конфликт с матерью. В итоге 18-летний молодой человек с ножом набросился на женщину.
Максим Соколов — бывший вратарь, член олимпийской сборной России на играх в Турине в 2006 году. Он является серебряным (2002 год) и бронзовым (2005 год) призером чемпионатов мира в составе сборной России.
По данным официального
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