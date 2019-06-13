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Фото: Pixabay.com
В Калужской области закрыли нарколабораторию с 30 килограммами «синтетики». Об этом в четверг, 13 июня,
Лабораторию устроили в одном их частных домовладений. Ее организовали двое злоумышленников. У них нашли более 30 килограммов амфетамина, не менее 460 литров наркосодержащей жидкости, лабораторное оборудование и посуду, химические реактивы.
Наркотики распространяли через интернет-магазины.
На злоумышленников завели уголовные дела по части 5 статьи 228.1 УК («Производство наркотических средств в особо крупном размере»). Их взяли под стражу.
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