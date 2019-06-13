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В Калужской области задержали москвича с поддельными пятитысячными купюрами. Об этом
Мужчина 1996 года рождения купил товар на небольшую сумму и расплатился поддельной банкнотой. У него изъяли девять купюр номиналом пять тысяч рублей.
На москвича завели уголовное дело по части 1 статьи 186 УК («Изготовление, хранение, перевозка и сбыт поддельных денег или ценных бумаг»). Ему грозит до восьми лет тюрьмы и штраф до миллиона рублей.
Подозреваемого взяли под стражу.
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