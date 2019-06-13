В Грязях «Дэу Нексия» врезалась в фонарь, пострадали четверо

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В среду, 12 июня, в Грязях Daewoo Nexia врезалась в фонарь. Пострадали четыре человека,
Авария произошла на улице Чкалова в 13:00. Легковая машина съехала с дороги и врезалась в световую опору. В больницу попали 37-летний водитель и двое пассажиров, пол и возраст которых не уточняется.
В пресс-службе отметили, что еще одного мужчину после оказания помощи отпустили домой.
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В субботний вечер, 8 июня, в рязанском цирке состоялась премьера пингви-шоу «Ласта-Рика».