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15:01, 13 июня 2019 49
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В Госдуме предложили выплачивать компенсации за незаконное уголовное преследование

В Госдуме предложили выплачивать компенсации за незаконное уголовное преследование

В четверг, 13 июня, группа депутатов фракции «Справедливая Россия» во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о компенсациях за незаконное уголовное преследование и лишение свободы граждан. Информацию об этом опубликовали в думской электронной базе данных.

Документом устанавливаются «минимальные размеры компенсаций за незаконное или необоснованное уголовное преследование, ограничение свободы в порядке применения мер пресечения на этапе предварительного расследования, лишение свободы, применения мер медицинского характера».

Право на компенсацию получат лица, к которым «необоснованно или незаконно были применены принудительные меры воспитательного воздействия».

Компенсацию для данной категории лиц установили, поскольку меры воспитательного воздействия могут применить к несовершеннолетним, что может наложить отпечаток на всю их дальнейшую жизнь.

Согласно документу, компенсация на стадии предварительного расследования и судебного следствия без применения в качестве меры пресечения подписки о невыезде, запрета определенных действий, домашнего ареста либо заключения под стражу, устанавливается судом, но не может быть ниже, чем тысяча рублей за каждый день уголовного преследования.

В случае незаконного заключения под стражу и назначения лишения свободы, а также незаконного применения мер медицинского или воспитательного характера «не может быть ниже, чем 15 тысяч рублей за каждый день заключения под стражу либо лишения свободы».

Если с человека была незаконно взята подписка о невыезде или ему запретили определенные действия, или же ему был незаконно назначен домашний арест, законопроект предлагает установить компенсацию не ниже, чем 5 тысяч рублей за каждый день применения меры пресечения.


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