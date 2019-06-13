В День России тамбовчанин пытался ограбить супермаркет

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Фото: Pixabay.com
В День России тамбовчанин пытался пытался ограбить супермаркет. Об этом
В среду, 12 июня, в 10:30 в супермаркете на улице Базарной неизвестный взял с прилавка несколько бутылок дорогостоящего алкоголя и попытался скрыться. Его остановила охрана.
Злоумышленником оказался мужчина 1995 года рождения. Как уточнили в полиции, ранее он «уже имел проблемы с законом».
Сумма похищенного спиртного составила 1749 рублей.
Отмечается, что действия подозреваемого попали на камеру видеонаблюдения.
На мужчину завели уголовное дело по части 3 статьи 30 УК («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и части 1 статьи 161 УК («Грабеж»).
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