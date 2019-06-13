В День России РНПК наградила активных волонтеров

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В День России Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее общество НК «Роснефть», наградила активных участников экологической акции «Добровольцы — за чистый город!». На сцену на площади Ленина пригласили рязанцев, которые неоднократно присоединялись к акциям нефтяников.
Подводя итоги акции, нефтяники рассказали о проделанной работе и призвали рязанцев присоединяться к любым мероприятиям на благо города. Молодые специалисты АО «РНПК» представили танцевальный флэшмоб «Россия — вперед!».
Работники компании регулярно участвуют в жизни города, его благоустройстве и озеленении. С начала 2019 года завод проводит собственные и совместные с властями мероприятия в рамках программы корпоративного добровольчества.
В мае-июне более 30 добровольцев РНПК участвовали в благоустройстве заброшенного участка улицы Строителей — очистили 4 га территории, вывезли более 1000 кубометров твердых бытовых отходов, более 370 кубометров древесных отходов и более 100 брошенных автомобильных покрышек, снесли порядка 50 старых разрушенных сараев.
В апреле работники компании провели экологический урок для школьников поселка Турлатово, высадили 30 саженцев ели. Совместно с 60 юными экологами из Москвы, Калуги и Рязани провели в Рыбновском районе лесовосстановительные работы.
В мае нефтяники очистили улицу Монастырскую в Солотче, мусор вывезли на городскую свалку.
Системную работу АО «РНПК» в области охраны окружающей среды неоднократно оценивали на региональном и федеральном уровнях. В 2018 году предприятие отметили благодарственным письмом и ценным подарком от регионального правительства за активное участие в городских экологических мероприятиях.
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