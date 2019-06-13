В четверг рязанцам покажут спектакль Гришковца под открытым небом

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В четверг, 13 июня, в 21:00, рязанцам покажут спектакль «Шепот сердца» Евгения Гришковца под открытым небом. Об этом рассказали в
Напомним, проект «
В день премьеры зрителям показали спектакль Александра Пушкина «Пиковая дама» мастерской Петра Фоменко 2013 года.
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В ЖК «Красная горка» от группы компаний «ЕДИНСТВО» прошло семейное барбекю.