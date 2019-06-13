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12:08, 13 июня 2019 117
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В центре «Фобос» опровергли данные о похолодании до одного градуса в Москве

В центре «Фобос» опровергли данные о похолодании до одного градуса в Москве

Ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец опроверг информацию о похолодании до +1 градуса в Москве. Об этом передает РИА Новости.

Ранее появилась информация, что в ночь с 13 на 14 июня в Москве столбики термометров покажут до +1 градуса.

Тишковец назвал данные «полной ерундой».

«В ночь ожидается плюс восемь-десять. Это, конечно, низкие для июня температуры, но об одном градусе никакой речи быть не может», — сказал Тишковец РИА Новости.


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