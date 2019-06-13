В центре «Фобос» опровергли данные о похолодании до одного градуса в Москве

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец опроверг информацию о похолодании до +1 градуса в Москве. Об этом передает
Ранее
Тишковец назвал данные «полной ерундой».
«В ночь ожидается плюс восемь-десять. Это, конечно, низкие для июня температуры, но об одном градусе никакой речи быть не может», — сказал Тишковец РИА Новости.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВместо одной квартиры в Москве можно снять три в Рязани — исследование
|
cледующая новость →Мошенница пообещала пенсионерке из Обнинска полмиллиона и обманула ее на 16 тысяч
В ЖК «Красная горка» от группы компаний «ЕДИНСТВО» прошло семейное барбекю.