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12:42, 13 июня 2019 248
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В Александрове мужчина зарубил соседку-пенсионерку лопатой за убитых кошек

В Александрове мужчина зарубил соседку-пенсионерку лопатой за убитых кошек

В Александрове мужчина зарубил соседку-пенсионерку лопатой за убитых кошек. Об этом сообщили во владимирском УМВД.

Тело пенсионерки с признаками насильственной смерти нашли днем во вторник, 11 июня. Подозреваемого задержали в этот же день.

Следователи выяснили, что 37-летний москвич после развода с женой жил на даче один. По его словам, в прошлом году кто-то жестоко расправился с его кошкой, затем пропал котенок. Очередной питомец исчез 10 июня. Мужчина решил, что в этом виноваты его соседи.

Утром 11 июня подозреваемый с пневматическим пистолетом ждал соседей в лесопосадке.

Из дома за калитку вышла 65-летняя женщина. Злоумышленник избил ее, выстрелил из пистолета, а затем взял из дома лопату и «нанес женщине множественные телесные повреждения в область головы».

Пенсионерка умерла. Мужчина позвонил в полицию, и ушел домой.

По данным следствия, потерпевшая являлась жительницей Московской области, летом жила на даче, куда приезжали муж и сын. 11 июня она находилась дома одна.

На дачника завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство»). Состояние его здоровья оценят психиатры. Суд рассмотрит ходатайство об аресте подозреваемого.

Фото сайта СУ СКР по Владимирской области


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