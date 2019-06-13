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Фото: Pixabay.com
Туляк в Таиланде заразился лихорадкой денге. Об этом
Как отметили в ведомстве, мужчина вернулся в Россию, находясь на стадии выздоровления. Он не опасен для окружающих.
Отмечается, что с начала года в Центральных и Южных районах Таиланда зарегистрировали более 30 тысяч случаев заболеваний.
Денге переносят комары Aedes. Симптомы болезни появляются через 3-14 дней после инфицирующего укуса, они варьируются от легкой лихорадки до высокой температуры, сопровождающейся сильной головной болью, болью в области глаз, мышечной и суставной болью, а также сыпью. Специальных противовирусных лекарств от денге нет.
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