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12:57, 13 июня 2019 123
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Тамбовчанин украл у фермера 145 литров ядохимикатов

Тамбовчанин украл у фермера 145 литров ядохимикатов

Фото: Pixabay.com

Тамбовчанин украл у фермера 145 литров гербицидов. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Во вторник, 12 июня, в селе Шехмань автоинспекторы остановили ВАЗ-21102. В багажнике нашли одиннадцать емкостей по десять литров, а в салоне еще семь канистр — по пять литров гербицидов различных марок. Мужчина 1980 года рождения рассказал, что работает водителем у местного фермера в селе Яблоновец. В мае он похищал у начальника гербициды, чтобы продать, но не успел сделать этого.

Машину и канистры с ядохимикатами изъяли.

Ранее тамбовчанина судили за схожую кражу. Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье 158 УК («Кража»).


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