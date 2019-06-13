Тамбовчанин украл у фермера 145 литров ядохимикатов

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Фото: Pixabay.com
Тамбовчанин украл у фермера 145 литров гербицидов. Об этом
Во вторник, 12 июня, в селе Шехмань автоинспекторы остановили ВАЗ-21102. В багажнике нашли одиннадцать емкостей по десять литров, а в салоне еще семь канистр — по пять литров гербицидов различных марок. Мужчина 1980 года рождения рассказал, что работает водителем у местного фермера в селе Яблоновец. В мае он похищал у начальника гербициды, чтобы продать, но не успел сделать этого.
Машину и канистры с ядохимикатами изъяли.
Ранее тамбовчанина судили за схожую кражу. Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье 158 УК («Кража»).
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