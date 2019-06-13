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Средняя зарплата в Рязани превысила 39 тысяч рублей. Такие данные привела и.о. мэра Елена Сорокина во время отчета в гордуме в четверг, 13 июня.
За 2018 год средняя зарплата составила 39 тысяч 289 рублей, что на три тысячи больше, чем в 2017.
Сорокина отметила, что рост реальной зарплаты способствовал увеличению оборота розничной торговли и общественного питания на 4,2 и 3,9% соответственно.
Количества безработных граждан в 2018 году сократилось до 805.
В завершении и.о. мэра рассказала о дохода муниципальных предприятий. По итогам 2018 года из 17 предприятий — 9 ушли в минус.
«Но все не так уж плохо», — отметила Сорокина.
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