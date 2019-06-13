Синоптики предупредили о похолодании до одного градуса

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В ночь на пятницу, 14 июня, в Московском регионе местами температура опустится до +1 градуса. Об этом сообщил сайт центра погоды «
Синоптики добавили, что в столице «заметно посвежеет». Днем в четверг, 13 июня, несмотря на яркое солнце, ожидается всего до +22 градусов.
Ночь на пятницу станет самой холодной на неделе. Ожидается до +5, +10 градусов, местами до +1 градуса. Днем жара начнет усиливаться, столбики термометров поднимутся до +25, +28 градусов.
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В субботний вечер, 8 июня, в рязанском цирке состоялась премьера пингви-шоу «Ласта-Рика».