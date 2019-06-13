Рязанский фонд капремонта через суд обязал Минобороны России погасить долг

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Арбитражный суд Москвы обязал Министерство обороны России погасить долг по капремонту. Об этом сообщил
Иск полностью удовлетворили. Арбитражный суд города Москвы оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а обжалуемый судебный акт — без изменений.
Ведомство должно оплатить долги по взносам в размере 1 млн 139 тысяч 891 рубля 96 копеек, неустойку в сумме 213 тысяч 774 рубля 25 копеек.
Также Минобороны обязано возместить фонту судебные расходы в размере 26 тысяч 537 рублей.
Решение вступило в законную силу.
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