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16:35, 13 июня 2019 136
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Рязанский фонд капремонта через суд обязал Минобороны России погасить долг

Рязанский фонд капремонта через суд обязал Минобороны России погасить долг

Арбитражный суд Москвы обязал Министерство обороны России погасить долг по капремонту. Об этом сообщил сайт фонда капремонта многоквартирных домов Рязанской области.

Иск полностью удовлетворили. Арбитражный суд города Москвы оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а обжалуемый судебный акт — без изменений.

Ведомство должно оплатить долги по взносам в размере 1 млн 139 тысяч 891 рубля 96 копеек, неустойку в сумме 213 тысяч 774 рубля 25 копеек.

Также Минобороны обязано возместить фонту судебные расходы в размере 26 тысяч 537 рублей.

Решение вступило в законную силу.


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